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Украинский дипломат: Звонок Шольца Путину – не от большого ума, его унизят

Украинский дипломат: Звонок Шольца Путину – не от большого ума, его унизят

Политнавигатор Канцлер ФРГ Олаф Шольц «не потянет» звонок президенту РФ Владимиру Путину, о котором он вдруг заговорил.

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