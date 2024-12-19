Ходченкову забрал с премьеры импозантный мужчина — держались за руки

Актриса впервые за долгое время вышла в свет. Светлана Ходченкова предоставлено Пресс-службойСветлана Ходченкова не любит делиться с журналистами подробностями своей личной жизни, из-за чего вокруг этой темы плодится много слухов.
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