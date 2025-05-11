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Фабрегас о 4:3 «Интера» с «Барсой» в ЛЧ: «После гола Рафиньи я уже был на парковке, но услышал другой и вернулся. Исторический матч, мне повезло увидеть его вживую»

Фабрегас о 4:3 «Интера» с «Барсой» в ЛЧ: «После гола Рафиньи я уже был на парковке, но услышал другой и вернулся. Исторический матч, мне повезло увидеть его вживую»

«Интер» вышел в финал Лиги чемпионов, обыграв «Барселону» в ответном полуфинальном матче (4:3, первая игра – 3:3).

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