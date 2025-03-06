«У тебя в комнате будет жить»: Оксана Самойлова купила 5-летнему сыну корову

Оксана Самойлова и Джиган подарили сыну настоящую корову. Зачем 5-летнему мальчику такое животное? И как нового члена семьи встретила коза Мими? Для чего Оксане дома целый зоопарк? Правда, что из-за козы звездную семью выгнали из арендованного жилья? И действительно ли Самойлова ждет пятого ребенка? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».