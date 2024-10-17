17,10,24 Селидово - Цукурино Активные боевые действия в районе Селидово. Атака ВС РФ силами мотострелковых подразделений на южном охвате Селидово.
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17,10,24 Селидово - Цукурино Активные боевые действия в районе Селидово. Атака ВС РФ силами мотострелковых подразделений на южном охвате Селидово.
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