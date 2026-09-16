Эта история началась много веков назад на севере Италии, в регионе Пьемонт. В Альпах, где процветало молочное животноводство, хозяйки придумали незатейливое угощение: томили сливки до загустения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Сальвадор Дали и ...
- Сальвадор Дали и ...
- Ия Саввина: "Жизн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым