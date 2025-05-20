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Российские военнослужащие рассказали об освобождении Котляровки в ДНР

Российские военнослужащие рассказали об освобождении Котляровки в ДНР

Военнослужащие группировки войск «Центр» 20 мая рассказали о том, как происходило освобождение населенного пункта Котляровка в Донецкой Народной Республике (ДНР) на красноармейском направлении специальной военной операции (СВО).

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