Запад давит на партнеров России перед важной встречей в Москве в мае

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов раскрыл, что западные страны оказывают давление на союзников России, призывая их не участвовать в международной встрече по безопасности, запланированной в Москве в конце мая.
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