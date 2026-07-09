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Белгородский минздрав опроверг информацию о съемках порно в заброшенном роддоме

Белгородский минздрав опроверг информацию о съемках порно в заброшенном роддоме

www.globallookpress.com/Victor Lisitsyn Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников 9 июля опроверг информацию о том, что в Волоконовской больнице якобы снимают порно и принуждают к этому сотрудников.

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