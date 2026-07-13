Пользуясь сосредоточенностью всех сил Российской Федерации на войне с Украиной, в Брюсселе (менеджмент Евросоюза и НАТО) решили попытаться реанимировать старый план размещения военной базы Альянса в Грузии, где для этого давно созданы все условия (логистика, дислокация, совместимость и др.
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