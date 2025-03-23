В Новгородской области ликвидировали условное возгорание на нефтебазе

По легенде учения в результате разгерметизации емкостей произошло возгорание топлива. Первые прибывшие пожарно-спасательные подразделения провели боевое развертывание, установили автоцистерны на водоисточники, проложили магистральные линии и подали водяные стволы на охлаждение резервуаров.
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