После инцидента с взрывчаткой в игрушке аэропорт усилил меры безопасности

Усилены меры безопасности в аэропорту после того, как в игрушке был найден взрывчатый предмет. Все почтовые отправления и товары, отправленные из Украины, будут классифицированы как «груз и почта с высоким риском», что предполагает более тщательную проверку.
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