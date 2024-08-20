Новая льгота вводится с 19 августа для пенсионеров: теперь будет бесплатно Юлия ЧелкановаС 19 августа 2023 года начинает действовать новая программа, которая позволит пенсионерам бесплатно путешествовать в одном направлении.
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