Focus: Зеленский принуждает Шольца помогать Украине

Во время общения немецкой прессы с президентом Украины Владимиром Зеленским произошел конфуз. В интервью Der Spiegel украинский лидер пожаловался, что ему приходится буквально «принуждать» канцлера Германии Олафа Шольца к выдаче денежных сумм.