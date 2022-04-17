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Воры-рецидивисты с ножом за день ограбили две «Пятерочки» в Петербурге

Задержанных молодых петербуржцев уже ранее судили за грабеж, кражу и нелегальный оборот наркотиков.  Двое петербуржцев попались на кражах из магазинов «Пятерочка»  в Невском районе, сообщил НЕВСКИМ НОВОСТЯМ источник в правоохранительных органах.

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