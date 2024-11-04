Лавров призвал офис генсека ООН читать Устав организации полностью, а не частями

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посоветовал офису генерального секретаря ООН читать Устав организации полностью, а не только ту часть, которую хочется акцентировать в контексте конфликта на Украине.
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