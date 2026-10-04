144 Гц, аккумулятор на 7200 мА•ч, зарядка 90 Вт, ИК-передатчик и перископная камера 50 Мп. Представлен смартфон Vivo S60t

Функция Memory Fusion позволяет добавить еще до 24 ГБ виртуальной памяти Представлен смартфон Vivo S60t, который получил крупный аккумулятор на 7200 мА•ч при относительно тонком корпусе толщиной 7,79 мм.
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