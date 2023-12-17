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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лаутаро забил 15-й гол в Серии А – в топ-5 лиг больше лишь у Кейна и Гирасси. У Мбаппе 15 мячей, у Холанда – 14, у Беллингема – 13

Лаутаро забил 15-й гол в Серии А – в топ-5 лиг больше лишь у Кейна и Гирасси. У Мбаппе 15 мячей, у Холанда – 14, у Беллингема – 13

Нападающий «Интера» открыл счет в матче с «Лацио» на 40-й минуте. С 15 голами Лаутаро является лучшим бомбардиром Серии А.

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