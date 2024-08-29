В Пермском крае «Поезд безопасности» завершил свое путешествие

В Чусовом сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями Общественного совета при территориальном ОВД, инспектором по делам несовершеннолетних линейного пункта полиции и представителем РЖД провели профилактическое мероприятие «Поезд безопасности» в детском оздоровительном лагере, где сейчас проходит профильная смена с участием волонтеров из «Движения первых».
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