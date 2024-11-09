Алонсо – главный фаворит на замену Анчелотти в «Реале», Рауль – 2-й, Артета – в топ-5 у букмекеров

Букмекеры открыли линию на следующего главного тренера «Реала». Ранее Relevo сообщил, что руководство «сливочных» рассматривает увольнение Карло Анчелотти, если он не исправит результаты.
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