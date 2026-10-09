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Жителям города рассказали, какие сервисы предлагает цифровая экосистема Москвы любителям литературы

Жителям города рассказали, какие сервисы предлагает цифровая экосистема Москвы любителям литературы

Ко Всероссийскому дню чтения, который отмечают 9 октября, в столичном Департаменте информационных технологий рассказали о цифровых возможностях для любителей книг.

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