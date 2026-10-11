Захарова сравнила премьера Эстонии с Каллас после его заявления об Украине

Страна и люди

Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко высказалась о премьер-министре Эстонии Кристене Михале после его предложения обсудить на заседании Евросовета увеличение поддержки Украины для ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.