Захарова сравнила премьера Эстонии с Каллас после его заявления об Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко высказалась о премьер-министре Эстонии Кристене Михале после его предложения обсудить на заседании Евросовета увеличение поддержки Украины для ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.
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