Новый закон позволит австралийцам судиться за вмешательство в частную жизнь

Подавать в суд за «серьезные» нарушения неприкосновенности частной жизни в рамках реформ, которые также впервые потребуют от малого бизнеса соблюдать законы о неприкосновенности частной жизни, получат австралийцы, сообщает 27 сентября Guardian Australia.
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