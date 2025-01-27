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Протоиерей Федоров: разоблачение мифов о «проклятых местах» России

Протоиерей Федоров: разоблачение мифов о «проклятых местах» России

Протоиерей Федоров: разоблачение мифов о «проклятых местах» России Юлия ЧелкановаВ последнее время в обществе активно обсуждаются так называемые «проклятые места» России, о которых ходят множество мифов и легенд.

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Комментарии
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Дмитрий Бакланов
Сам себе противоречит. Если место может быть освящено, то тогда оно же может быть проклято. Без зла нет добра.
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