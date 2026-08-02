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Журнал «Профиль»

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Сотни сбитых БПЛА и закрытые аэропорты: Минобороны сообщило о крупнейшей ночной атаке беспилотников

Минобороны РФ сообщило о крупнейшей за последнее время ночной атаке украинских беспилотников. По данным ведомства, в ночь на 2 августа 2026 года силы ПВО перехватили и уничтожили 635 дронов самолетного типа над российскими регионами, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей.

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