Сотни сбитых БПЛА и закрытые аэропорты: Минобороны сообщило о крупнейшей ночной атаке беспилотников

Минобороны РФ сообщило о крупнейшей за последнее время ночной атаке украинских беспилотников. По данным ведомства, в ночь на 2 августа 2026 года силы ПВО перехватили и уничтожили 635 дронов самолетного типа над российскими регионами, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей.