Риск заболеть гриппом у привитого человека в 150 раз ниже — данные Роспотребнадзора. Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в интервью РИА Новости сообщил, что риск заболеть гриппом у привитого человека в 150 раз ниже, чем у невакцинированных граждан.