Соучастники террористов! Громкое заявление МИД России: Захарова резко охарактеризовала НАТО и ЕС

Захарова обвинила НАТО и ЕС в причастности к терроризму после атаки на Архипо-Осиповку НАТО и Евросоюз стали частью международной террористической деятельности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя атаку Украины на населённый пункт Архипо-Осиповка в Краснодарском крае.