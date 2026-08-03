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Соучастники террористов! Громкое заявление МИД России: Захарова резко охарактеризовала НАТО и ЕС

Соучастники террористов! Громкое заявление МИД России: Захарова резко охарактеризовала НАТО и ЕС

Захарова обвинила НАТО и ЕС в причастности к терроризму после атаки на Архипо-Осиповку НАТО и Евросоюз стали частью международной террористической деятельности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя атаку Украины на населённый пункт Архипо-Осиповка в Краснодарском крае.

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