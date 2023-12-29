Генсек ООН призвал страны сплотиться и восстановить доверие в 2024 году

Наступающий 2024 год должен стать для мира годом восстановления доверия и надежды. Об этом 28 декабря заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем новогоднем видеообращении, опубликованном на YouTube-канале организации.
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