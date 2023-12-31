Неизвестный похитил более 1 млн рублей у инженера на новогоднем корпоративе в Петербурге

Злоумышленник украл телефон и, вероятно, списал деньги со счёта. Неизвестный украл мобильный телефон марки Huawei у инженера «Стройэнерго» на новогоднем корпоративе, который проходил в кафе на Арсенальной набережной 30 декабря.