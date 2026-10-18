Пожар в многоквартирном доме на улице 40 лет Победы охватил 23 квадратных метра, спасатели эвакуировали 28 жильцов, в том числе пятерых детей; пострадавших нет, причина возгорания устанавливается.
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