Песков: стягивание ВСУ к белорусской границе беспокоит как Минск, так и Москву

Как заявил в ходе беседы с журналистами в понедельник, 1 июля, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, переброска ВСУ к белорусской границе — повод для беспокойства как Минска, так и Москвы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии