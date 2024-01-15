Мошенники "воруют" голоса владельцев аккаунтов: полиция предупреждает о новом виде обмана

Преступники с помощью искусственного интеллекта (ИИ) генерируют голосовые обращения владельцев аккаунта и вымогают деньги у его контактов, прикрепляя фото банковской карты с именем и фамилией, сообщили ИА UssurMedia в пресс-службе ОМВД России по городу Уссурийску.
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