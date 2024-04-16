«Решение принято»: В США заявили о переходе к резкому маневру по Украине

Британский эксперт Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу «The Duran» рассказал о переходе США к резкому маневру на Украине.
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