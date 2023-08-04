Английский резидент (Зе) на Украине взбунтовался? Но он должен был знать, что Запад поможет на копейку, а благодарность должна быть на миллион. Но что мне нравится в поведении Зе, так это то, что он говорит своим кураторам в лицо неприятную правду, которую эти лжецы не переносят.

Борис Леонтьев

На Западе уже несколько раз анонсировали убийство Зеленского. Оно и понятно, наркоша в трениках уже достал всех своими требованиями и непомерными аппетитами. Не понятно только одно — чего тянут? Думаю, что просто не могут найти согласного занять его место. Потому, что каким бы отмороженным претендент не был, даже идиот понимает, что через полгода-год его уберут так же как Зелю. Ну а без замены никак нельзя, так как договор о разделе или капитуляции 404-ой должен кто-то подписывать.