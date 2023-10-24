Дискриминация русских на лицо: экзамен латышского языка сдают даже глухие, слепые и тяжелобольные Ирэн ОрлонскаяВ 2023 году количество обращений в посольство РФ в Латвии о переселении в Россию значительно увеличилось.
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