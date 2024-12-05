Пока боевики мрут, как мухи перед холодами, на курском направлении российская ракета накрыла подмогу ВСУ: Карта специальной военной операции на Украине на 5 декабря 2024 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваСобытийная подводка по частям статьи + Для тех, кто внимательно следит за развитием событий в рамках Специальной военной операции на Украине, карта боевых действий прояснит, что происходит на разных участках фронта Украины и в военных конфликтах по всему мира.
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