Об передающемся через игрушки опасном заболевании предупредили санэпидемиологи Мангистау

Коклюш – часто встречающееся и быстро распространяющаяся инфекция дыхательных путей у детей. Когда больной ребенок кашляет, бактерии распространяются в воздухе через его дыхание и мокроту и заражают окружающих.
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