Овсяное печенье в шоколадной глазури

Домашнее печенье испечь совсем несложно. Количество порций: 6 Время приготовления: 50 Минут Ингредиенты Мука — 125 грамм Масло сливочное + немного для смазывания — 125 грамм Сахар коричневый — 125 грамм Хлопья овсяные традиционные — 125 грамм Сода питьевая — 0,5 чайных ложки Патока светлая — 1 столовая ложка Шоколад молочный — 125 грамм Способ […].
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