Дмитриев: европейцы платят за газ в 9 раз больше американцев из-за глупости

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что жители ЕС вынуждены платить за природный газ примерно в девять раз больше, чем граждане США.
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