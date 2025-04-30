Трамп: конгрессмен, пытавшийся объявить импичмент, сумасшедший

Во время своего первого митинга после инаугурации, прошедшего в Мичигане, Дональд Трамп с иронией отреагировал на инициативу конгрессмена-демократа Шри Танедара, который представил резолюцию о его импичменте.
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