Комбат «Азова» признал поражение Украины

Командир второго батальона киевского полка «Азов» (запрещён в России и признан террористическим) Дмитрий Кухарчук заявил в интервью украинскому «Пятому каналу», что стратегически Украина проигрывает противостояние из-за неадекватного восприятия ситуации обществом.
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