Коллаж Царьграда Сегодня 5,5K прочитали Депутат Верховной рады Безуглая обвинила главнокомандующего ВСУ Сырского в готовности капитулировать перед Россией.
Плаха для Сырского готова. Генералы ВСУ боятся опоздать
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Виктор Луговой
"Что же касается фельдмаршала Кейтеля, то, если кто забыл, именно он подписал акт о безоговорочной капитуляции Германии, а потом был повешен по приговору Нюрнбергского трибунала. А подписал бы годом раньше и без Гитлера, так, может, и не повесили бы." Не совсем так. Тэщ фюллер имел привычку требовать от подчинённых подписывать приказы, в основе коих лежала его, тэща фюллера, инициатива. То есть де юре приказы были их - а де факто его. Это раз. Далее. Вильгельм Фоныч, он же "Лакяйтель", он же "Йа-Кяйтель", он же "кивающий осёл", находился по сути на расстрельной должности, с которой деваться было некуда. Как ни оппонируй тэщу фюллеру - обречён подписать всё, что приносят. Потому никто из оберкоммандовермахт и оберкоммандохеррен не торопился Фоныча подсидеть и занять его место, как бы они его ни стебали. Это два. И три... Вильгельм Фоныч был обречён с того момента, как подписал "Нахт унд небель" и "Приказ о комиссарах". Тут уже не спасала даже капитуляция, подписанная гипотетически годом раньше и без тэща фюллера. Да и то; рассуждавшие в сторону капитуляции годом раньше - оказались в орбите заговора 20 июля, а их вешали не на пеньковом галстуке, а на рояльной струне где-то на Принц-Альбрехтштрассе, или на Александерплац, или в Шарлоттенбурге. О чём снималось хроникальное кино и прокручивалось потом тэщу фюллеру. Это три.
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14 час.
Стефания Новак
Согласна с автором. Только Киевская РУСЬ!
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14 час.
vagas Karlito
Похоже остатки совести там еще есть! Если говорят,- что пора сдаваться ,- что бы не накрошили еще украинского населения!
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14 час.
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