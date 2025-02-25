Полиция искала нелегальных мигрантов в Усть-Луге

Проверили 250 человек Полицейские при поддержке Росгвардии провели профилактический рейд в Кингисеппском районе Ленинградской области, проверив частный сектор на территории квартала Краколье поселка Усть-Луга, сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии