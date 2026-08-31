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Калужские новости

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В Калужской области создают ИИ-систему выявления ДТП и контроля дорог

В Калужской области создают ИИ-систему выявления ДТП и контроля дорог

В Калужской области уже установлено 362 проекционных пешеходных перехода, которые доказали свою эффективность в профилактике ДТП, на участках с такими переходами не зафиксировано ни одного наезда на пешеходов в темное время суток.

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