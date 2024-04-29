Перчун: «Мы предложим формулу финансирования для инклюзии детей с ограниченными возможностями в детские сады»

В ближайшие недели Министерство образования и науки предложит формулу финансирования для включения детей с ограниченными возможностями в дошкольные учреждения нашей страны, сообщил профильный министр Дан Перчун.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии