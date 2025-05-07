Климатические изменения: через 40 лет Земле может грозить ледниковый период, — мнение ученых Ирина ВальковаСовсем недавно ученые представили тревожный прогноз, который вызвал обеспокоенность среди специалистов и широкой общественности.
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