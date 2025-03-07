Смоленский суд запретил телеграм-канал иноагента Зыгаря

СМИ предположили: такая мера, инициированная смоленской прокуратурой в отношении целого ресурса, впервые принимается в России Ленинский райсуд Смоленска удовлетворил иск прокурора Заднепровского района о признании запрещенной информацией содержание телеграм-канала «Да.
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