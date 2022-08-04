Поле «незалежной» брани: Кадровые украинские офицеры и даже водители танков перебиты

Немецкий Spiegel уверен, что боеспособной основой ВСУ сейчас остается лишь легкая пехота Фото: AP/TASS Российские Вооруженные силы, участвующие в спецоперации в Украине, находятся в значительно лучшем состоянии, чем пытается представить Запад.