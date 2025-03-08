СБУ отчиталась о разоблачении высокопоставленного «крота» в Госкосмагентстве Украины Высокопоставленный сотрудник Госкосмагентства Украины задержан по обвинению в шпионаже в пользу РФ.
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СБУ отчиталась о разоблачении высокопоставленного «крота» в Госкосмагентстве Украины Высокопоставленный сотрудник Госкосмагентства Украины задержан по обвинению в шпионаже в пользу РФ.
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