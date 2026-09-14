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Говорит Европа ⚡

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Юрий Дудкин: Фронт у Харькова сжимается, а Киев говорит о перемирии

Юрий Дудкин: Фронт у Харькова сжимается, а Киев говорит о перемирии

Кто в Украине реально контролирует военизированные структуры, если Зеленский говорит о переговорах? Почему сообщения о покушениях на Зеленского появляются без свидетелей и доказательств? Что означает смещение линии фронта на запад для политики Киева? И где проходит граница между правозащитой и политическим пиаром в Украине? Военный и политический эксперт Юрий Дудкин ответил на вопросы зрителей, чи… Читать далее: https://govorit.

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