Юрий Дудкин: Фронт у Харькова сжимается, а Киев говорит о перемирии

Кто в Украине реально контролирует военизированные структуры, если Зеленский говорит о переговорах? Почему сообщения о покушениях на Зеленского появляются без свидетелей и доказательств? Что означает смещение линии фронта на запад для политики Киева? И где проходит граница между правозащитой и политическим пиаром в Украине? Военный и политический эксперт Юрий Дудкин ответил на вопросы зрителей, чи… Читать далее: https://govorit.